Calciomercato Roma, trovato accordo col Lipsia per Schick

Calciomercato Roma, secondo Sky Sport i giallorossi avrebbero trovato l’accordo col Lipsia per la cessione a titolo definitivo di Schick.

Il Lipsia ci ha provato in più modi ad abbassare il prezzo di Patrik Schick ma alla fine la Roma ha fatto resistenza e l’ha spuntata. O almeno questa è la notizia riportata oggi da Sky Sport. Il trasferimento a titolo definitivo di Schick, attualmente già in prestito nella squadra di Bundesliga in cui è tornato a mettere in mostra le sue qualità, porterà nelle casse dei giallorossi 30 milioni di euro. Sarebbe una boccata d’ossigeno in questo periodo particolarmente complicato. L’emergenza coronavirus ha rimandato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin e i conti sono in rosso.

Calciomercato Roma, falliti i tentativi del Lipsia di abbassare il prezzo

Nei giorni scorsi il Lipsia aveva provato ad abbassare il prezzo. Il direttore sportivo Markus Kroesche aveva dichiarato “Schick si trova molto bene qui e immagino che voglia restare, con la sua agilità e velocità ci offre diverse soluzioni e inoltre ha una qualità tecnica elevata e questo si sposa molto bene col nostro tipo di calcio. Al momento l’opzione di riacquisto non è cambiata, ora non abbiamo pressione nel dover decidere perché c’è ancora tempo. Il prossimo sarà un calciomercato diverso, dipenderà dal fatto che le leghe e le competizioni europee possano essere terminate, soprattutto perché questo significherebbe tanti introiti in più”.

Anche Schick si era espresso favorevolmente: «I club ora devono trovare una soluzione. E se fosse trovata, sarei felice». Eccolo accontentato. E contenti saranno anche tutti quei tifosi – la maggior parte – che lo volevano lontano da Roma.

