La Ligue1 si ferma: Psg campione di Francia

Adesso è anche ufficiale. Dopo che il governo francese aveva di fatto deciso di sospendere ogni attività agonistica fino al mese di agosto si era subito ipotizzata una conclusione anticipata da parte della Ligue1 e della Ligue2, i massimi campionati transalpini.

Il calcio si fermerà, almeno per i prossimi mesi. I campionati infatti non saranno completati nemmeno ad agosto e dunque si ripartirà direttamente con la prossima stagione. Il Psg è campione di Francia, questa la decisione presa dalla lega transalpina. Neymar e compagni avevano 12 punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria e la sua superiorità non è mai stata in discussione.

Di conseguenza ci sono anche gli altri verdetti della Ligue1. Marsiglia e Rennes fanno compagnia al Psg e saranno le altre due squadre qualificate in Champions, mentre Lille, Reims e Nizza andranno in Europa League. In coda sono retrocesse Amiens e Tolosa, i cui posti saranno presi da Lens e Lorient, ovvero le promosse dalla Ligue2.

L’impressione è che però la questione non finirà qui. Il Tolosa ha infatti già annunciato che farà ricorso.

