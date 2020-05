Calciomercato Roma, il punto: le possibili mosse giallorosse

La prossima non sarà certo un’estate semplice per il calciomercato in serie A. Così come nel resto del mondo, i soldi da spendere saranno pochi. Si guarderà essenzialmente alla lista degli svincolati e si intavoleranno molti scambi. Alcuni di questi potrebbero anche garantire delle importante plusvalenze a bilancio.

Anche la Roma si dovrà adeguare, con il direttore sportivo Petrachi chiamato ad un grande lavoro. Perché si dovranno sistemare anche parecchi giocatori che torneranno dai prestiti e non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Il valore di Olsen, Karsdorp e Nzonzi è di svariati milioni di euro e cederli vorrebbe dire recuperare delle somme da poter reinvestire.

Calciomercato Roma tra svincolati e scambi

Sono ormai settimane che si parla dei possibili obiettivi giallorossi nella lista dei futuri svincolati. Il sogno rimane Pedro, attaccante esterno che si libererà dal Chelsea, ma il problema è l’ingaggio del giocatore spagnolo, che ha ovviamente molti estimatori. Più realistico a centrocampo l’obiettivo Bonaventura. Il giocatore del Milan sa ricoprire più ruoli e potrebbe tornare utile a Fonseca. Rimane da capire poi se la Roma riuscirà o no a tenere Smalling. In caso contrario Vertonghen sarà l’obiettivo primario.

E poi ci sono gli scambi. Quello con la Juventus che vedrebbe coinvolti Cristante e Mandragora garantirebbe anche una plusvalenza a entrambi i club. Anche con la Fiorentina potrebbe essere intavolato uno scambio, che porterebbe Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso. Si tornerà in ogni caso al “baratto” e per questo motivo anche altri elementi, specie quelli che come detto non rientrano nei piani, potrebbero essere delle utili pedine di scambio per completare la rosa.

