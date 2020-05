NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI PELLEGRINI – Dopo il pensiero di Davide Santon, arriva anche quello ‘pubblico’ di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso ha rilasciato un tweet sul suo profilo Twitter nel quale auspica la ripresa della stagione.

Dichiarazioni Pellegrini

“Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie”.

Il tweet

Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie. pic.twitter.com/5UGiip2aY9 — Lorenzo Pellegrini (@LorePelle7) May 1, 2020

