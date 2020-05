Roma, Kluivert: «Strano che non ci si possa allenare a Trigoria»

La Roma è uno dei club che non ha mai nascosto la sua volontà rispetto alla ripresa o meno del campionato di serie A. I giallorossi vogliono giocare, vogliono cercare di agguantare il quarto posto e vogliono tornare al più presto alla normalità, pur consapevoli di vivere un momento storico molto difficile.

L’emergenza Coronavirus in ogni caso non consentirà, probabilmente fino alla fine di questo 2020, di poter giocare nell’Olimpico pieno di tifosi, ai calciatori mancheranno i colori del tifo, i cori dagli spalti. Ma per la Roma, così per come altri club di serie A, c’è tanta voglia e anche la necessità, se vogliamo, di tornare sui campi di calcio.

Al momento però si vive una fase di stallo. I giocatori potranno allenarsi dal 4 maggio in modo individuale. Come? Non certo a Trigoria, ma magari in un parco o sulla strada. E proprio questo ha sorpreso un po’ gli stessi giocatori. Che sicuramente avrebbero preferito allenarsi, anche uno alla volta, in un centro sportivo moderno, attrezzato e chiuso all’esterno.

Le parole di Kluivert e Pastore

La Gazzetta dello Sport sottolinea come tra i giocatori più sorpresi da questa decisione del governo ci siano Kluivert e Pastore. Proprio l’olandese ha detto: «Mi sembra decisamente strano che non ci si possa allenare a Trigoria. Non mi sembra ci sia molta differenza tra il rischio di correre individualmente in un parco con altra gente intorno a noi e il farlo nel centro sportivo con i soli compagni di squadra, anzi… Ma non spetta a noi decidere, attendiamo le scelte e ci faremo trovare pronti».

La Roma ha nel frattempo sconsigliato ai suoi giocatori di allenarsi in parchi o in strada per evitare infortuni e anche per evitare che possano esserci assembramenti di tifosi a caccia di un selfie o di un autografo.

