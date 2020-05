Calciomercato Roma, il Galatasaray tiene d’occhio Cetin

C’è un giocatore della Roma che continua ad essere corteggiato e che potrebbe essere un nome caldo nel prossimo calciomercato estivo. Stiamo parlando di Mert Cetin, difensore centrale sul quale i giallorossi credono molto.

E’ arrivato nella scorsa estate dal Genclerbirligi per una somma di tre milioni di euro, un investimento nel tempo per questo ragazzo che a gennaio non è stato nemmeno mandato in prestito. Paulo Fonseca crede nelle sue qualità e vorrebbe dargli più spazio in futuro di quanto finora ne abbia avuto.

Solo cinque infatti le sue presenze con il club giallorosso, ma con tanto potenziale ancora da offrire. Nella prossima stagione dovrebbe essere sicuramente uno dei principali difensori del gruppo giallorosso, ma le insidie di mercato non mancano di certo.

Secondo quanto riportano infatti anche media turchi, il Galatasaray non ha intenzione di mollare la presa. Il club allenato da Fatih Terim lo avrebbe voluto già negli scorsi mesi, ma la Roma come detto ha voluto tenere con sè il giocatore. Adesso il Galatasaray potrebbe tornare alla carica per riportare Cetin in patria.

E’ soprattutto l’allenatore, che in Serie A ha guidato Fiorentina e Milan, a credere fortemente nelle potenzialità del difensore. Che la Roma però difficilmente cederà altrove.

