Calciomercato Roma, svelato il futuro di Nzonzi

Calciomercato Roma, nella prossima estate ci sarà davvero tanto lavoro da fare per il direttore sportivo Gianluca Petrachi, che sarà impegnato non solo nelle trattative in entrata, ma soprattutto in quelle in uscita. Ci sono diversi giocatori infatti che rientreranno nella capitale per fine prestito ai quali andrà trovata una nuova collocazione.

Tra questi però non ci sarà Steven Nzonzi, centrocampista centrale francese che in giallorosso non è riuscito ad esprimersi al meglio. Ed è davvero un peccato, considerato che si parla di un campione del mondo con la maglia della sua nazionale. In questa stagione ha giocato nel Rennes, ma adesso la Ligue1 è stata dichiarata conclusa a causa dell’emergenza Coronavirus. E allora quale sarà il suo futuro?

Calciomercato Roma: Nzonzi rimarrà in Francia

Il centrocampista resterà anche per la prossima stagione al Rennes. Ad ufficializzarlo – come si legge su “Il Romanista” di fatto è stato il presidente Nicolas Holvec che ha detto: «Il contratto di Nzonzi è automaticamente esteso con il terzo posto in classifica». Terzo posto che garantisce infatti l’accesso alla Champions League e dunque a cospicue entrate per il club transalpino.

In questo modo la Roma risparmierà l’ingaggio annuale del giocatore, si aggira su tre milioni e mezzo di euro più bonus, e avrà un ammortamento importante in bilancio. Si stima che a giugno 2021 Nzonzi rimarrà a bilancio per una somma tra sei e sette milioni di euro.

