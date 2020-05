Calciomercato Roma, per Urzi c’è la fila: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, c’è concorrenza per Urzi. L’attaccante esterno piace anche a Inter e Fiorentina ma Petrachi teme incursioni spagnole.

La Roma resta vigile su Agustin Urzi, ma non è sola, anzi. Messo nel mirino di Petrachi anche durante l’ultima stagione torinese, l’attaccante esterno piace in Italia anche a Inter e Fiorentina, ma le insidie più pericolose per i giallorossi potrebbero arrivare dalla penisola iberica. Sotto contratto con il Banfield fino al giugno del 2023, il ventenne ha una clausola rescissoria abbastanza alta (20 o 30 milioni in base al periodo) e di recente si è affidato a due soci della scuderia Jorge Mendes.

Calciomercato Roma, occhio alle spagnole

Una scelta che, confermano le indiscrezioni raccolte da ‘Asromalive.it’, ha favorito l’interessamento di Atletico Madrid, Benfica e Valencia, sempre alla ricerca di nuovi talenti sudamericani e in ottimi rapporti con il super agente portoghese, al pari del Wolverhampton.

