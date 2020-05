Pellegrini: “Vogliamo ripartire in sicurezza il prima possibile”

L’intervista di Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Sky Sport: “Per ripartire tutti insieme lo deve fare anche il calcio”.

ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per Lorenzo Pellegrini che ha ribadito la sua voglia di tornare ad allenarsi ma in sicurezza: “Ripartire significherebbe stare vicino ai nostri tifosi, visto il momento difficile loro che devono stare a casa. Il calcio è il nostro lavoro e ci piacerebbe farlo in sicurezza il prima possibile“.

E aggiunge: “Per ripartire tutti insieme lo deve fare anche il calcio, passando per piccoli step. Noi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera rinunciando agli stipendi tutti insieme. Speriamo di ricominciare piano piano iniziando a ritornare nei nostri centri sportivi per allenarci“.

Lorenzo Pellegrini e la Roma

Pellegrini è ritornato anche sulle parole di Fonseca che lo ha ‘nominato’ capitano nel post Dzeko: “Con il mistero ho un bellissimo rapporto e sentire queste parole mi rende orgoglioso. Edin? Siamo grandi amici. La scorsa estate sono stato un ‘martello’ per convincerlo a restare“.

