Smalling: «Qui a Roma ho ricevuto amore e affetto»

Chris Smalling è diventato in poco tempo un beniamino in casa Roma. Difensore centrale di grande spessore, ha conquistato tutti con le sue prestazioni ma anche per il grande impegno e per la capacità di essere leader. I tifosi giallorossi, ma anche Fonseca e la società, sperano di poterlo trattenere, ma non sarà semplice.

Il giocatore è stato protagonista di una diretta Instagram con l’Associazione Football Beyond Borders nella quale ha toccato tanti argomenti, tra i quali ovviamente non poteva mancare l’emergenza Coronavirus. Smalling ha però parlato anche delle sue sensazioni dopo l’approdo in giallorosso: «L’amore che ho avuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. È fantastico stare qui e condividere la passione con loro» ha detto il giocatore.

Come detto ancora non si sa se Smalling rimarrà alla Roma anche nella prossima stagione o meno. Lo United non vuole fare sconti e ci sono tanti club interessati alle sue prestazioni. In ogni caso il suo affetto per i colori giallorossi non si discute.

«Quando ho realizzato il primo gol con la Roma ho vissuto tante emozioni. Dal primo momento che ho messo piede in campo mi sono sentito parte del club. Vengo da un paese diverso e già alla prima partita ho percepito così tanta passione. Poteva essere un rischio questa esperienza, perché non sai mai come vanno a finire le cose. Ero però convinto che volevo dare il massimo. Come difensore volevo fare anche qualche gol, più di ogni altra cosa» ha detto Smalling.

