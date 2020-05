CALCIOMERCATO ROMA PEDRO CHELSEA APRE – Non più giovane ma può aggiungere grande imprevedibilità e tutta la sua esperienza al reparto offensivo giallorosso. L’attaccante Pedro apre le porte ad un suo possibile arrivo nella capitale.

Futuro Pedro, le ultime

Il 32enne giocatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea e difficilemente proseguirà la sua esperienza a Londra, sponda Blues. Su di lui ci sono anche Newcastle, le due si Siviglia ma soprattutto ci sta provando anche la Lazio.

Dichiarazioni Pedro

Lo stesso ha rilasciato un’intervista al sito ‘cadenaser.com’, parlando proprio del suo futuro.

Situazione contratto con il Chelsea

La pandemia del Coronavirus ha influito su tutto, quindi al momento stiamo ovviamente aspettando un incontro con il Chelsea. So di aver concluso il mio contratto ma non ci siamo seduti per vedere se rinnovare e continuare qui. Continuerò fino alla fine della stagione. Poi è l’incontro con il club è in sospeso, ma sono anche aperto ad ascoltare altre offerte. Non è la priorità, adesso la precedenza va all’adempiere al mio contratto e poi vedrò cosa può accadere.

Ritorno in Spagna?

Non lo so. Ho avuto offerte da vari club sparsi, valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori. Ma la verità è che in questo momento non posso dirti nulla perché non lo so. Non ho alcuna certezza di nulla. Cosa accadrà o dove sarò lo vedremo più avanti. Quello che so è che devo essere qui fino al 30 giugno e l’incontro con il club è in sospeso. Vedremo cosa succederà.

