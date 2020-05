RIPRESA CAMPIONATI CALCIO – Domani 4 maggio in Italia si riprenderà ad allenarsi in aree pubbliche o private (come riporta la circolare ministeriale) rispettando sempre la distanza di 2 metri, mentre c’è chi già ha delle date prestabilite per la ripresa e la conclusione della stagione. In Germania il 6 maggio il Governo deciderà definitivamente stabilende, qualora si dovesse riprendere.

Ripresa calcio, i primi 3 campionati

Come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, i primi tre campionati a ripartire saranno Portogallo, Polonia e Danimarca, ovviamente tutte le partite a porte chiuse. L’ultima settimana di maggio si riprenderà in terra lusitana, probabilmente ripartendo dalla finale della Coppa di Portogallo tra Benfica e Porto.

Per quanto riguarda la Polonia, c’è stata la conferma da parte del presidente della Federcalcio polacca, ex conoscenza del calcio italiano, Zbigniew Boniek: “Se tutto va bene, il 27 e il 28 maggio iniziamo con due partite di Coppa di Polonia e poi il 29 ripartiremo con le partite di campionato”. Stesse date anche in Danimarca, che punta a ricominciare venerdì 29 maggio 2020.

