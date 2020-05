Repubblica – Conte pronto ad annunciare la sospensione della Serie A. Possibile una conferenza stampa.

ROMA – Stop alla Serie A? Secondo l’edizione odierna (domenica 3 maggio 2020) de La Repubblica, il premier Conte nella giornata di mercoled√¨ 6 maggio 2020 dovrebbe comunicare la decisione di fermare il campionato. Un’indiscrezione che al momento non trova conferme ufficiali ma i dubbi del comitato tecnico-scientifico potrebbero far propendere Palazzo Chigi a seguire il modello Ligue 1 e dichiarare la fine della stagione. Attesa per club e tifosi con i primi che sono pronti a riprendere gli allenamenti individuali in vista di una possibile ripartenza.

LEGGI ANCHE —> SERIE A, RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI

Repubblica – Conte pronto ad annunciare la sospensione della Serie A

La decisione del premier Conte dovrebbe porre fine ad uno scontro verbale che ormai va avanti da diverso tempo tra il Governo e la Figc. Il presidente Gravina ha confermato la sua intenzione di non dichiarare lo stop del campionato.

La sospensione potrebbe essere decretato dal Governo sulla scia di quanto successo in Francia. Palazzo Chigi sembra essere intenzionato (come fatto in questa emergenza) a non discostarsi dalle indicazioni che arrivano dal comitato tecnico-scientifico. che hanno confermato i rischi di far ripartire la Serie A.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!