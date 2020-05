Roma, da domani visite mediche. Giovedì la ripresa degli allenamenti

Da domani a mercoledì i calciatori della Roma saranno sottoposti a delle visite mediche, da giovedì via libera agli allenamenti individuali.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità dal Viminale per il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori dei club di Serie A: “Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Non tutte le squadre sono però pronte a iniziare già domani. Il Napoli ad esempio ha fatto sapere che domani effettuerà il tampone a tutti i calciatori della rosa, e che gli allenamenti inizieranno giovedì. L’Inter ripartirà martedì, mentre l’Udinese non riaprirà il centro sportivo e rimarrà in attesa della validazione del protocollo medico della Figc.

La Roma ha invece comunicato che i calciatori saranno sottoposti a turno da domani fino a mercoledì a delle visite mediche per poi iniziare gli allenamenti giovedì.

