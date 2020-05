Roma, da Totti parole d’elogio per Under

In questi giorni di quarantena Francesco Totti è sempre più protagonista sul web. Ha parlato tanto, raccontando del proprio passato attraverso aneddoti curiosi e storie che hanno riportato a galla le fasi più belle della sua carriera.

Nella serata di ieri è stato nuovamente coinvolto in una discussione social con l’amico Bobo Vieri, anche lui davvero scatenato sui social in queste settimane. Una chiacchierata che non è stata affatto intima, se si pensa che è stata seguita dalla bellezza di settantamila persone.

Come al solito tanti gli argomenti di discussione. Famiglia, vita quotidiana e poi, immancabilmente, il calcio. Con Totti che ha parlato anche della sua nuova attività, quella di andare a caccia di giovani di talento. «Tonali è il più forte di tutti, infatti cercherò in tutti i modi di prenderlo» ha detto l’ex numero dieci giallorosso, che già nei giorni scorsi aveva espresso parole d’elogio verso il talentuoso giocatore del Brescia.

«Ho uno staff che mi segnala i giocatori e l’ultima parola spetta a me. Se non avessi deciso io non avrei aperto niente. Devo decidere quello che voglio e quello che penso, cioè quello che non ho fatto fino ad ora. Ora sto trattando un giocatore dall’Argentina, devastante. Ma il nome non lo dico, sennò partono tutti» dice parlando del suo lavoro.

Ma anche il romanista Cengiz Under è uno dei preferiti di Totti. «E’ forte fisicamente, ha tigna, è cattivo e ha tiro. – ha detto l’ex capitano – Ancora non si è espresso ad alti livelli. Poi devi vedere come calcia da fermo, impressionante, sembra Recoba».

