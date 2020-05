Serie A, via libera ufficiale del Governo

RIPRESA SERIE A DECRETO GOVERNO – Il fatidico 4 maggio è domani, e tra poche ore si proverà ad iniziare di nuovo a tornare alla normalità. Importante è il passaggio della circolare ministeriale per la gestione dell’emergenza coronavirus. Se inizialmente si pensava ad una sessione di allenamento aperta solamente alle discipline individuali, adesso è possibile allenarsi anche di squadra (sempre rispettando le dovute misure di sicurezza).

Il Decreto ufficiale

“Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!