Calciomercato Roma: affari in arrivo con il Bologna?

Il periodo a casa per i giocatori sta per finire. Iniziano ad arrivare le prime aperture e presto a Trigoria ci si potrà allenare, per il momento solamente individualmente. Primo passo inevitabile da fare per gli allenamenti di gruppo e per la speranza di poter ricominciare a giocare in campionato.

Queste settimane sono servite allo staff tecnico della Roma anche per iniziare a pianificare la prossima stagione. Paulo Fonseca e i suoi collaboratori hanno iniziato a guardarsi attorno e a pensare ai possibili rinforzi che potrebbero arrivare.

Calciomercato Roma: le possibili mosse di Petrachi

In attesa di vedere se ci sarà qualche nome nuovo in orbita giallorossa, per il momento c’è da registrare nel radar della Roma il ritorno di fiamma di Stephan El Shaarawy. Ritorno di fiamma che a dire il vero c’è già dallo scorso mese di gennaio, con il club pronto a riaccogliere – se ce ne sarà la possibilità – l’attaccante italo-egiziano.

Giocatore che non ha fatto mistero di voler lasciare e tornare in Italia, magari proprio alla Roma. Tutto questo in attesa di sciogliere il nodo Mkhitaryan. La speranza dei giallorossi è sempre quella di riuscire a far rimanere nella capitale l’armeno, anche se non sarà semplice.

Il Corriere dello Sport sottolinea anche come Petrachi stia sempre guardando al mercato degli svincolati. Gotze e Mertens sembrano essere obiettivi complicati a causa del loro ingaggio, più realistico invece arrivare a Pedro, al quale non dispiacerebbe un’esperienza nella capitale.

Possibili trattative con il Bologna. Alla Roma piace il difensore Tomiyasu, ai rossoblù Ibanez e Kolarov, oltre a Juan Jesus che i giallorossi intendono cedere.

