Calciomercato Roma, Florenzi fa il punto sul suo futuro

Calciomercato Roma, Florenzi in diretta su Instagram ha parlato del suo futuro: “Alla fine del prestito col Valencia ne parlerò con Fonseca”.

Il calcio sta per ripartire, quanto meno gli allenamenti. Oggi in Italia ha iniziato il Sassuolo, che sarà seguito da tutti gli altri club nei prossimi giorni, inclusa naturalmente la Roma. La situazione si sta sbloccando anche nel resto d’Europa. Nel frattempo continuano ininterrottamente le dirette Instagram. Uno dei passatempi preferiti dei calciatori in questo periodo di stop. Un modo per aumentare i propri “follower”.

Negli ultimi giorni è stato particolarmente attivo sotto questo profilo anche il calciatore della Roma Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia. Oggi c’è stata una chiacchierata con Marco Montemagno, imprenditore digitale e noto youtuber.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Pedro apre ai giallorossi

Calciomercato Roma, il futuro di Florenzi

Florenzi prima di parlare in modo approfondito del calcio, ha fatto un paragone tra la “Fase 2” spagnola e quella italiana. In Spagna hanno già riaperto ristoranti e parrucchieri, cosa al momento non permessa in Italia. Solo il tempo dirà se le maggiori concessioni spagnole saranno state un azzardo o meno.

Quel che interessava ai tifosi della Roma era ascoltare qualche aneddoto sulla sua avventura in giallorosso e magari qualche notizia sul suo futuro. Visto che Florenzi una volta terminato il prestito al Valencia, che in caso di prolungamento della stagione potrebbe andare oltre la data del 30 giugno, tornerà a Roma.

A quanto dice Florenzi, il suo futuro a Roma non dipende da quello di Fonseca. C’è grande ammirazione nei confronti dell’allenatore: “Un uomo vero, che dice quello che pensa, è sempre stato chiaro con me. Mi ha detto quello che pensava. Quando tornerò a Roma parleremo altrettanto chiaramente”.

A giugno, o comunque alla fine di questa stagione ancora in bilico, Florenzi e Fonseca si confronteranno di nuovo per capire se c’è un futuro in giallorosso per l’ex capitano. Molto dipenderà anche dall’eventuale cambio societario e dall’andamento del calciomercato. E non di meno dal ruolo: il passaggio alla difesa a tre e l’utilizzo di Florenzi esterno a tutto campo, o la conferma in un ruolo più avanzato qualora dovessero partire Mkhitaryan e/o Under, potrebbero favorire la conferma. Più complicato un suo futuro in giallorosso da classico terzino destro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!