RIPRESA SERIE A RIUNIONE FIGC – Ieri vi abbiamo riportato come i primi tre campionati a riprendere dovrebbero essere Portogallo, Danimarca e Polonia. E’ attesa, invece, per il 6 maggio la decisione del Governo tedesco per la ripresa (o meno) della Bundesliga in Germania. Per l’Italia oggi ci sono riprese le attività, almeno quelle individuali, ma non per tutte le squadre. Le prime, infatti, sono state Sassuolo e Lecce.

Ripresa Serie A, 8 maggio riunione

In data odierna la Federazione Italiana Giuoco Calcio, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato sulla prossima riunione: “Si svolgerà venerdì 8 maggio la prossima riunione del Consiglio Federale. I lavori inizieranno alle ore 12.00 e si svolgeranno in conference call. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo 2020 e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti argomenti:

informativa del Segretario Generale;

modifiche regolamentari;

nomine di competenza;

decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020: provvedimenti conseguenti;

circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni conseguenti;

Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021;

ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

varie ed eventuali”.

Si legge sul sito figc.it. A stretto contatto comunque con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si sta valutando nel dettaglio il protocollo per proseguire la stagione.

