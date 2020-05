Roma, Nuno Campos esce allo scoperto: “Visionati tanti profili”

Nuno Campos è uno dei collaboratori più fidati di Paulo Fonseca, che lo ha voluto ovviamente con sè anche per questa esperienza alla Roma. Il suo secondo è un tecnico molto preparato e che condivide ovviamente la filosofia e le idee di gioco dell’attuale allenatore giallorosso.

In questo periodo di quarantena e di “riposo forzato” a casa Campos è rimasto da solo nella capitale, come ha raccontato in una intervista al sito portoghese Tribuna Expresso. «In questo periodo faccio qualche esercizio e vedo alcuni giocatori che potrebbero interessarci, lo faccio insieme a Paulo. A volte lavoriamo anche insieme, ma ovviamente è un lavoro completamente diverso da quello a cui eravamo abituati» ha detto.

Senza ovviamente svelare alcun nome. Per il momento l’argomento è quello del ritorno in campo. «Sebbene i giocatori si allenino a casa, mentalmente è completamente diverso allenarsi al centro sportivo, anche se si tratta di un allenamento individuale» ha detto ancora Nuno Campos, che ha ripercorso nell’intervista tutte le tappe della sua collaborazione con Fonseca, che dura ormai da 15 anni.

E ora l’esperienza alla Roma

«Quando siamo arrivati ​​a Roma c’erano delle difficoltà. È un campionato difficile, in cui gli allenatori preparano molto bene le partite. Questo ha cambiato la direzione del nostro pensiero? No. Vogliamo essere protagonisti, vogliamo sempre assumere il gioco per dominarlo, perché in questo modo difendiamo anche meglio» ha detto ancora Campos.

