NOTIZIE AS ROMA RETROSCENA DICHIARAZIONI SZCZESNY – L’ex portiere della Roma Wojciech Szczesny ha rilasciato un’intervista al canale Youtube ‘Foot Track’ nella quale ha svelato un retroscena molto particolare del suo primo ‘approccio’ con la Juventus, quando era ancora con la maglia della Roma.

Retroscena Szczesny

L’estremo difensore polacco ha vissuto le due stagioni in giallorosso in prestito dal 2015 al 2017, prima di approdare alla Juventus dell’allora tecnico Massimiliano Allegri. “Quando giocavo con la Roma – racconta l’ex Arsenal – eravamo venuti a Torino in trasferta. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati… E ho pensato ‘c****, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte”.

Sulla scelta della Juventus

“A un certo punto della carriera – conclude Szczesny –un calciatore vuole vincere trofei, è bello far parte di progetti giovani ma arriva il momento in cui si vuole competere e vincere”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!