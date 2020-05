Calciomercato Roma, doppio affare con il Barcellona

Continuano i rumors di calciomercato in casa Roma in vista della prossima stagione. In attesa di capire se davvero ci sarà la possibilità di riprendere a giocare e terminare questo campionato, si guarda già inevitabilmente avanti.

La squadra giallorossa avrà senz’altro bisogno di innesti. In primis perché si rischiano di perdere delle pedine importanti per fine prestito. E poi perché ci saranno senz’altro delle cessioni dolorose. Una potrebbe essere quella di Under, che garantirebbe senz’altro una plusvalenza in bilancio. In bilico anche la posizione di Kluivert. Impossibile dire di no se arrivasse una maxi offerta.

Doppio affare in vista con il Barcellona?

A preoccupare di più è però senz’altro la possibile partenza di Chris Smalling. Fonseca ha speso più volte parole d’elogio per il giocatore, il club vorrebbe tenerlo. Ma lo United non vuole fare sconti. E allora è logico che bisogna guardarsi attorno.

Come riporta Il Corriere della Sera, per sistemare la difesa la Roma avrebbe intenzione di chiedere un doppio prestito al Barcellona. Il primo nome è quello di Junior Firpo, terzino sinistro del quale ormai si sta parlando da qualche settimana. Un giocatore che potrebbe prendere il posto di Kolarov qualora il serbo decidesse di andare via.

Il secondo è un nome nuovo ed è quello di Jean-Clair Todibo. E’ un centrale giovane che il Barcellona – visto lo scarso utilizzato – aveva prestato allo Schalke 04 prima della sosta forzata per il Coronavirus. Un giocatore di grande impatto fisico ma che chiaramente deve maturare esperienza.

