Quale sarà il reparto che subirà più cambiamenti nella Roma della prossima stagione? Difficile individuarne uno, il prossimo sarà comunque un calciomercato nel quale i giallorossi dovranno cercare delle nuove pedine facendo grande attenzione al bilancio.

Nel reparto offensivo ci saranno dei cambiamenti possibili, legati proprio a delle cessioni dolorose che però potrebbero garantire delle plusvalenze in bilancio. Una potrebbe essere quella di Under, che del resto nonostante l’infinito talento ha dimostrato di non essersi adattato al meglio al gioco di Fonseca. In bilico anche la posizione di Kluivert. Impossibile dire di no se arrivasse una maxi offerta per lo sgusciante attaccante olandese.

Il dubbio Mkhitaryan

Rimane poi da capire quale sarà il futuro di Mkhitaryan. L’armeno vorrebbe rimanere alla Roma, ma l’Arsenal non fa sconti. La soluzione possibile potrebbe essere quella di un nuovo prestito oneroso, ma il giocatore dovrà prima rinnovare il suo contratto con i gunners.

Tutti i nomi per l’attacco

Sicuramente si guarderà alla lista degli svincolati per completare il reparto e il nome caldo è sempre quello di Pedro. Lo spagnolo potrebbe arrivare a parametro zero dal Chelsea. Come riporta Il Corriere della Sera però c’è anche un nome nuovo che intriga ed è quello di Boga, che in questi anni è cresciuto moltissimo con il Sassuolo. Il Chelsea ha l’opportunità di riprenderlo per 15 milioni di euro e la Roma sarebbe pronta a fare poi un’offerta per prenderlo. Per rinforzare il reparto rimane comunque in piedi anche l’idea Kean, che l’Everton potrebbe mandare in prestito.

