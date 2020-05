Calciomercato Roma, nuova idea per la fascia sinistra

In questo periodo nel quale la serie A non scende in campo a causa dell’emergenza Coronavirus sono tanti i rumors di calciomercato che riguardano la Roma – così come del resto le altre squadre. Perché è già inevitabile pensare alla prossima stagione.

Uno dei reparti che potrebbe subire più cambiamenti nella squadra di Paulo Fonseca è quello arretrato. Che potrebbe perdere diverse pedine, primo tra tutti Chris Smalling. Sembra difficile riuscire a trovare un accordo con il Manchester United, club che detiene il suo cartellino.

Ci sarà sicuramente una rivoluzione sulle corsie esterne. Se a destra si spera in una conferma di Zappacosta (si lavora ad un nuovo prestito con il Chelsea) per quanto riguarda la fascia sinistra si deve pensare ad una alternativa a Kolarov. Che non è più giovanissimo e che potrebbe anche addirittura pensare di cambiare aria.

Calciomercato Roma: un nome dal Portogallo

E allora ecco il nome che circola per la fascia sinistra, oltre ovviamente a quello di Junior Firpo del Barcellona. E’ quello di Marcos Acuna, giocatore dello Sporting Lisbona. E’ un terzino sinistro che nei mesi scorsi è stato anche accostato all’Inter.

Un esterno che non è più giovanissimo, visto che l’argentino a ottobre compirà 29 anni, ma che può essere un elemento molto valido sulla corsia sinistra. C’è da sottolineare però che lo Sporting Lisbona ha fissato una clausola di rescissione molto alta per questo giocatore, ben 60 milioni di euro. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023.

