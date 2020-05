Roma, il prossimo sarà il calciomercato degli scambi: ecco tutte le trattative attualmente in piedi con Juventus, Napoli e Fiorentina.

Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha fatto un pronostico sul prossimo calciomercato. Ha detto che a causa della crisi finanziaria dovuta all’emergenza coronavirus, sarà basato soprattutto sugli scambi. Il motivo è semplice: gireranno pochi soldi, e tramite lo scambio dei calciatori ci sarà la possibilità di mettere a bilancio delle plusvalenze utili per fare quadrare i conti.

Proprio nel caso della Juventus un possibile scambio con la Roma di cui si è parlato molto nelle settimane scorse è quello che vedrebbe Mandragora – di rientro dall’Udinese – in giallorosso e Bryan Cristante fare il percorso contrario.

Sono delle trattative già in piedi, con gli scenari che potrebbero però inevitabilmente cambiare con o senza ripartenza del campionato prima dell’estate. Ci sono tanti punti interrogativi, ma alcune trattative sono già state abbozzate e questa dello scambio Mandragora-Cristante figura tra le possibilità.

Calciomercato Roma, i possibili scambi con Napoli e Fiorentina

Un altro possibile scambio di calciatori riguarda due terzini. Hysaj è in uscita dal Napoli, l’agente ha detto più volte che sarebbe ben felice di vestire la maglia della Roma. Quello del terzino destro è un ruolo per il quale Fonseca ha chiesto garanzie a Petrachi per la prossima stagione. Non si sa infatti quale sarà il futuro di Florenzi quando rientrerà, mentre è assodato che Karsdorp non fa più parte dei progetti della Roma. Visto che la conferma del prestito al Feyenoord è complicata, l’olandese potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Hysaj.

Scambio possibile anche sulla fascia sinistra, con la “Nazione” che anche nell’edizione odierna ha insistito sulla possibilità che Spinazzola finisca alla Fiorentina in cambio di Biraghi.

