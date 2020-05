Roma, striscioni dei tifosi contro la ripresa del campionato

I tifosi della Roma sono contrari alla ripartenza del campionato e lo hanno chiarito con degli striscioni apparsi oggi in città.

Le numerose iniziative della società As Roma per contrastare la diffusione del coronavirus avevano riavvicinato club e tifosi. In particolare alcuni sostenitori giallorossi si erano offerti volontari nella consegna dei beni di prima necessità e di un kit sanitario a casa degli abbonati over 75 da parte di Roma Cares.

Ora però pare ci sia nuovamente una distanza di vedute, stavolta in merito alla ripresa del campionato.

La posizione del club è stata chiarita tramite le parole dell’allenatore Fonseca

“Tornare a giocare sarebbe un segnale molto importante. Viviamo una situazione difficile e la Roma potrebbe aiutare a dimenticare questo problema sociale. Penso che con una squadra che farà sognare tutti i tifosi romanisti questa città potrebbe essere più allegra, dimenticando per un momento il problema che c’è ora”.

E anche tramite le parole di alcuni calciatori come Pellegrini.

“Il nostro desiderio è tornare in campo, ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all’interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il prima possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta non solo per ragioni sportive, ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie”.

Roma, i tifosi sono contrari alla ripartenza

Ben differente è la posizione dei tifosi giallorossi. Gli striscioni apparsi oggi a Roma fanno capire la loro preferenza in modo inequivocabile. “Italia in emergenza sanitaria e sociale…questo campionato si deve fermare”. “Che chi muore, chi soffre e chi lucra. Stop al campionato!”. “Prima il rispetto e la dignità. Per noi il campionato finisce qua”. “Sugli spalti senza la mia gente…che non riparta niente!”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Pedro apre ai giallorossi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!