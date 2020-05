NOTIZIE AS ROMA NEWELL’S OLD BOYS PONCE – Pessime notizie per il club argentino che nel gennaio del 2015 cedette l’attaccante Ezequiel Ponce alla Roma. La Fifa, infatti, ha sanzionato la squadra bloccando per ben 3 sessioni il calciomercato in entrata.

Sanzione della Fifa

Lo stesso Newell’s Old Boys, che ha già provveduto a fare ricorso, tramite un comunicato apparso proprio sul sito ufficiale, lamenta mancati pagamenti in suo favore, uno dei quali quello dell’attaccante argentino classe ’97 da parte della Roma. Il club capitolino proprio l’estate scorsa ha ceduto il giocatore allo Spartak Mosca.

Il Newell’s reclama alla Roma

Il 40 per cento del prezzo del suo trasferimento è stato riconosciuto al Newell’s come da accordi, ma il club di Rosario reclama e si aspetta ancora 2,5 milioni di euro.

QUI IL COMUNICATO UFFICIALE

