Calciomercato Roma, Fonseca blinda Cristante

Nelle scorse settimane si è parlato molto di una possibile cessione di Bryan Cristante, con il centrocampista inserito in uno scambio con la Juventus per Mandragora. Voci che poi si sono arenate, anche se l’operazione sarebbe stata conveniente per le casse del club.

Il prossimo calciomercato sarà un calciomercato decisamente diverso da quello a cui siamo abituati. Le squadre si ritrovano con pochi soldi da spendere dopo l’emergenza Coronavirus e per questo motivo ci saranno tanti scambi e diversi giocatori che potrebbero essere presi dalla lista degli svincolati.

Di scambi, dunque, se ne parlerà parecchio magari anche in estate. Ma non per Cristante, che – come riporta Il corriere dello sport – viene considerato da Fonseca un elemento imprescindibile sia sul piano tecnico che caratteriale. L’ex giocatore dell’Atalanta è infatti ben presto anche un leader dello spogliatoio e per questo motivo è intenzione dell’allenatore portoghese tenerselo stretto.

Cristante elemento chiave per Fonseca

Il ruolo di Cristante rispetto a quando giocava con gli orobici è decisamente cambiato. Da mezzala con facoltà di spingere e trovare la via del gol si è trasformato in un playmaker basso chiamato a dettare i tempi del gioco. La sua centralità negli schemi di Fonseca lo ha reso un elemento chiave per la sua Roma.

E sarà così anche per il futuro, con Cristante che dunque dovrebbe rimanere alla Roma ed essere ancora affiancato da giocatori “di corsa” come Veretout e Diawara per un reparto che non dovrebbe subire grossi stravolgimenti.

