CALCIOMERCATO ROMA SMALLING NEWCASTLE – Sono ancora in corso, e abbastanza intense, le trattative tra gli attuali proprietari del Newcastle e i potenziali nuovi acquirenti, vale a dire il Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita. Il PIF è pronto a rilevare l’80% del club con almeno 200 milioni di euro da investire nella prossima sessione di calciomercato.

Smalling Roma, le ultime

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi quanto è difficile che il centrale inglese possa rimanere nella capitale, anche perché il Manchester United continua a richiedre 20 milioni di sterline, troppi per la Roma in uno scenario molto critico come quello del Coronavirus che porterà conseguenze pesanti all’intero calcio mondiale.

Su Smalling c’è il Newcastle

Secondo quanto riportato dal portale ’90min.com’, qualora si dovesse concludere la trattativa e il passaggio di mano del Newcastle, tra i nomi che si fanno oltre al centrale del Napoli Koulibaly, c’è anche quello di Chris Smalling, il quale formerebbe davvero una grande coppia con il senegalese. Insomma ci sono tutte le carte in regola per diventare un top club europeo.

