Calciomercato Roma: il punto reparto per reparto

In attesa di conoscere quale sarà il futuro della serie A, in queste settimane sono stati davvero tanti i rumors di calciomercato che hanno riguardato la Roma. Indubbiamente il club giallorosso rinnoverà il suo organico, sia per le necessità del tecnico portoghese di avere delle pedine adeguate per il suo gioco, sia per la necessità del club di far cassa con alcuni elementi. Insomma per Petrachi un’estate di duro lavoro in vista.

Calciomercato Roma: la difesa Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in questo reparto. A destra si spera in un nuovo prestito di Zappacosta da parte del Chelsea. Santon rimarrà, incerto il destino di Bruno Peres. Florenzi invece potrebbe cambiare aria e inserito in alcuni scambi insieme a Spinazzola. A sinistra c'è Kolarov, ma il Bologna rimane sulle sue tracce. Firpo e Acuna le possibili alternative insieme a Biraghi. Al centro Fazio potrebbe andar via, così come Juan Jesus: i loro ingaggi pesano parecchio. Rimarranno Cetin e Ibanez (ma uno dei due potrebbe andare in prestito), ma il nodo cruciale è Smalling. La sua conferma è sempre più complicata. Vertonghen ha un ingaggio alto, Todibo del Barcellona l'ultima idea per sostituirlo.