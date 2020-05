Calciomercato Roma, svolta per la conferma di Mkhitaryan

Ci sono delle novità riguardo una delle trattative più importanti che riguardano il calciomercato Roma. Uno dei giocatori che maggiormente il tecnico Paulo Fonseca vorrebbe tenere è Mkhitaryan. L’attaccante armeno del resto quando è sceso in campo è stato spesso decisivo.

Grande esperienza, tecnica sopraffina, è stato un po’ frenato dagli infortuni. Ma quando è stato bene Fonseca non ha avuto alcun dubbio nel mandarlo in campo e lui ha risposto sempre alla grande, con gol e assist al servizio dei compagni. Il giocatore per questa stagione è alla Roma in prestito oneroso, ma il club aveva già espresso la convinzione di volerlo prendere a titolo definitivo dall’Arsenal.

Calciomercato Roma: una soluzione all’orizzonte

I Gunners per Mkhitaryan hanno chiesto sempre una cifra attorno ai venti milioni. Troppi, considerando l’età del giocatore e anche il fatto che il suo contratto è in scadenza nel 2021. Le cose però sembrerebbero essere cambiate negli ultimi tempi, come riporta il Corriere dello Sport.

Decisiva sarebbe stata la volontà del giocatore, che è anche pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere nella capitale, dove Fonseca ha grande stima di lui. L’Arsenal, che potrebbe rimpiazzarlo con il futuro svincolato Willian, a questo punto potrebbe abbassare decisamente le pretese. Con la Roma che potrebbe mettere sul piatto una decina di milioni per portarsi a casa il giocatore.

Calciomercato Roma: rimane l’opzione Pedro

In ogni caso rimane possibile anche il colpo Pedro. Il giocatore spagnolo è intrigato dall’esperienza a Roma e attende notizie dal direttore sportivo Petrachi. Se ne riparlerà però alla fine del mese.

