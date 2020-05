CALCIOMERCATO ROMA HYSAJ NAPOLI – Solo 992 sono i minuti disputati da Elseid Hysaj in questa stagione, che quasi sicuramente sarà l’ultima con la maglia del Napoli. Arrivato nell’estate del 2015 in Campania per 5 milioni di euro, voluto fortemente da Maurizio Sarri, il terzino albanese è ai titoli di coda della sua avventura partenopea.

Futuro Hysaj, parla l’agente

L’agente del giocatore classe ’94, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ del futuro del suo assistito: “Abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoveremo il contratto, la volontà è quella di andare via. Abbiamo informato una ventina di giorni fa il presidente e troveremo una soluzione migliore per il Napoli. Per Di Lorenzo e Mario Rui stiamo parlando dei rinnovi contrattuali”.

Hysaj Roma, una possibilità

Da tempo accostato alla Roma, l’ex Empoli potrebbe fare proprio al caso di Fonseca. Il suo contratto scade tra un anno e potrebbe essere acquistato per 8-10 milioni di euro.

