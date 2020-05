Calciomercato Roma, la proposta della Juve per Zaniolo

Il calciomercato della Roma non vede tra le previsioni quella di cedere i gioielli Zaniolo e Pellegrini. In particolar modo il numero 22 è nei sogni di tanti club ma l’intenzione del club è quella di tenerselo stretto.

Tuttavia l’interesse della Juventus per il talentuoso giocatore, che si sta riprendendo da un serio infortunio avvenuto ad inizio anno proprio contro i bianconeri, non è mai venuto meno. Stiamo parlando di un calciatore che può ricoprire tanti ruoli e che alla sua età è già determinante. Non ci sono tanti campioni del genere in giro.

Tant’è che la dirigenza bianconera – come ha riportato Tuttosport – avrebbe avanzato un’offerta alla Roma per portarlo a Torino. La Juventus avrebbe offerto infatti Federico Bernardeschi come parziale contropartita (più un conguaglio economico) ma i giallorossi hanno declinato, evidenziando dunque la volontà di non lasciare partire il suo gioiello.

Juventus-Roma, non si farà nemmeno l’altro scambio

Nella scorsa estate i due club sono stati protagonisti dello scambio tra Spinazzola e Luca Pellegrini e nelle ultime settimane si è parlato con insistenza anche di un altro possibile scambio in estate. Trattativa che avrebbe riguardato Mandragora e Cristante. Tuttavia nemmeno rumor di calciomercato sembra destinato a concretizzarsi, visto che l’allenatore della Roma Fonseca considera incedibile Cristante.

