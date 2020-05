Calciomercato Roma, le tre possibili plusvalenze

Il calciomercato Roma sarà ovviamente incentrato sui rinforzi da regalare a Paulo Fonseca per la prossima stagione. Giocatori che possano ben integrarsi negli schemi dell’allenatore portoghese e possano essere fin da subito funzionali.

La situazione economica globale però impone delle riflessioni. Non potranno essere fatti dei grandi investimenti, bisognerà concentrarsi soprattutto gli scambi e sui giocatori in odore di svincolo. Tuttavia ci sarà anche bisogno di fare dei sacrifici. Il bilancio della Roma non è certo roseo e dunque almeno un paio di cessioni dolorose sembrano essere necessarie.

Dunque per il direttore sportivo Gianluca Petrachi non si preannuncia insomma un’estate semplice, ci sarà molto lavoro da fare anche per piazzare i giocatori che rientreranno a Trigoria dopo una stagione in prestito. Il Corriere dello Sport sottolinea come tre siano i giocatori “sacrificabili” in vista di una plusvalenza.

Calciomercato Roma: tre cessioni in vista?

Il maggiore indiziato a lasciare la Roma è Cengiz Under. Il talento del turco non si discute, ma non è riuscito a integrarsi negli schemi di Fonseca e deve fare i conti con l’esplosione di Zaniolo nel suo ruolo. Per lui dunque meno spazio e tanti estimatori all’estero (in Premier e in Bundesliga specialmente) pronti a fare una offerta importante.

Petrachi proverà anche a piazzare Florenzi, altro giocatore che garantirebbe una plusvalenza al club. Il jolly ed ex capitano tornerà dal Valencia e spera di trovare un club dove essere un titolare fisso, visto che il sogno è quello di giocare i prossimi europei. E poi occhio a Kluivert, forse il giocatore che al momento ha la quotazione maggiormente in rialzo. Per Fonseca è un titolare fisso, ma se i conti lo rendessero inevitabile anche l’olandese potrebbe finire nella lista dei cedibili.

