Calciomercato Roma, per la difesa idea Tomiyasu

Calciomercato Roma, per la difesa idea Tomiyasu. Il giocatore del Bologna piace alla dirigenza giallorossa che potrebbe decidere di affondare il colpo.

ROMA – Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino uno delle rivelazioni di questo campionato: Takehiro Tomiyasu. La sua duttilità (può giocare sia come esterno che come centrale di difesa n.d.r.) sembra aver convinto Petrachi pronto a ‘sacrificare’ due giocatori pur di arrivare al nipponico.

Juan Jesus e Riccardi nella trattativa?

L’edizione odierna (7 maggio 2020 n.d.r.) della Rosea rivela un’offerta di 1,5 milioni di euro più i cartellini di Juan Jesus e Alessio Riccardi. Proposta che non sembra convincere il Bologna che per far partire il giocatore chiede almeno 10 milioni di euro cash senza contropartite.

L’unico giocatore che potrebbe far cedere il muro dei felsinei sembra essere Kolarov, che da tempo piace a Mihajlovic.

