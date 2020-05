Calciomercato Roma, Raiola interviene su Mkhitaryan: ecco il tweet

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN RAIOLA – Questa mattina vi abbiamo fatto il punto sul calciomercato in entrata e in uscita e di ogni reparto della società giallorossa. Uno degli obiettivi posto dal ds Petrachi e dal tecnico Fonseca riguarda il riscatto di Henrikh Mkhitaryan.

Sull’armeno l’allenatore portoghese si è esposto pubblicamente, ma la trattativa con l’Arsenal non è facile. Ieri vi abbiamo dato le ultime su quest’ultima, ma l’agente del calciatore Mino Raiola ha voluto precisare sul proprio profilo Twitter la situazione legata alla trattativa.

“Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili”.

Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable. pic.twitter.com/Fyh35MdO9D

