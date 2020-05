Roma, primo giorno di allenamenti con gruppo diviso in tre parti

Primo giorno di allenamenti a Trigoria per i calciatori della Roma, divisi in tre gruppi. Presente anche Zaniolo per il suo programma di recupero.

Non è un ritorno alla normalità di tutti i giorni, quella prima dell’emergenza coronavirus, ma è senza dubbio un primo passo in avanti. Oggi i calciatori della Roma si sono allenati individualmente a Trigoria.

Il primo gruppo di calciatori ha iniziato l’allenamento su due campi alle 09.30, il secondo alle 10.45, il terzo alle 12.

I giocatori una volta arrivati a Trigoria si sono sottoposti alla doppia misurazione, temperatura e ossimetria. In seguito ciascuno è andato nella propria stanza dove ha trovato la divisa per l’allenamento. L’allenatore Fonseca ha seguito a distanza il lavoro dei suoi calciatori posizionandosi tra i due campi e indossando una mascherina.

I calciatori hanno svolto esercizi individuali con il pallone, alternati a lavoro atletico, ciascuno in una spicchio di campo distante più di 20 metri dall’altro. Per i portieri lavoro specifico.

Nella pausa tra la fine dell’allenamento del primo gruppo e l’inizio del secondo gruppo, i magazzinieri hanno igienizzato i paletti e i palloni. Stesso discorso dopo la fine del secondo gruppo.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il punto reparto per reparto

Allenamenti Roma, la divisione in gruppi

Questi i tre gruppi di lavoro

Gruppo 1: Ibanez, Fuzato, Jesus, Kolarov, Pau Lopez, Mancini, Santon, Smalling, Veretout, Zappacosta.

Gruppo 2: Cristante, Cardinali, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mirante, Mikhtaryan, Pellegrini, Perotti, Under.

Gruppo 3: Bruno Peres, Carles Perez, Cetin, Diawara, Fazio, Pastore, Spinazzola.

Presente a Trigoria anche Zaniolo, che ha proseguito il suo programma di recupero.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, sarà un’estate di scambi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!