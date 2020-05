Calciomercato Roma, i possibili sostituti di Smalling

Nel prossimo calciomercato Roma probabilmente sarà la difesa ad essere il reparto più rivoluzionato. Non solo sulle corsie esterne, ma anche al centro, dove c’è ancora da sciogliere il nodo Smalling.

La permanenza del difensore inglese, tanto caldeggiata da Paulo Fonseca, diventa ogni giorno più complicata. L’allenatore portoghese ha speso più volte parole d’elogio verso il giocatore, sottolineando l’importanza sul piano tattico ma anche su quella umano. Smalling in breve tempo è diventato un leader dello spogliatoio.

Tuttavia bisogna fare i conti con il Manchester United, che per lui chiede una somma di almeno 23 milioni di euro. Un investimento complicato in tempi normali, figuriamoci dopo l’emergenza Coronavirus che ha svuotato le casse dei club.

E allora bisognerà anche pensare a trovare probabilmente un sostituto per Smalling, come sottolinea Il Corriere dello Sport. Quali sono le opzioni? Il quotidiano sportivo sottolinea come il primo obiettivo sia Lovren del Liverpool, centrale anche lui di grande esperienza e voglioso di giocare con continuità. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe essere un affare non troppo costoso.

La prima alternativa è Todibo del Barcellona. Gli spagnoli hanno fatto un grande investimento su di lui, ma hanno scelto di mandarlo in prestito per farlo maturare. Quest’anno allo Schalke, l’anno prossimo chissà. La Roma tiene d’occhio la situazione. In Italia invece il nome caldo è quello di Tomiyasu, giapponese giovane e duttile, che può essere schierato anche come terzino destro. Per lui però ci vogliono almeno 20 milioni di euro.

