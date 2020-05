Calciomercato Roma, in tre per Riccardi

Nel prossimo calciomercato Roma probabilmente i giallorossi dovranno privarsi anche di qualche giovane in rampa di lancio, per il quale arriveranno delle offerte importanti.

Il settore giovanile giallorosso è uno dei più floridi d’Italia e del resto non si può non sottolineare come in passato abbia consentito l’esplosione di tanti grandi giocatori, primi tra tutti le leggende della Roma Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Anche in futuro ci sono senz’altro degli elementi che potrebbero far comodo in prima squadra, come ad esempio Calafiori, mentre altri come dicevamo potrebbero essere ceduti, anche per questioni di bilancio.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il punto reparto per reparto

Calciomercato Roma: in tre su Riccardi

E così anche uno dei giovani più promettenti potrebbe fare in estate la valigia per proseguire la sua carriera altrove. Parliamo ovviamente di Alessio Riccardi, che a soli 19 anni si ritrova nuovamente coinvolto in trattative di calciomercato.

Lo scorso anno sembrava essere ad un passo dalla Juventus, ma la Roma lo ha trattenuto. Non sbagliando, perché il capitano della Primavera è stato tra i migliori della squadra di De Rossi senior e protagonista anche con la maglia della nazionale under 19.

Il suo valore è di 8 milioni di euro, una somma che ingolosisce club come Cagliari, Sassuolo e Torino che – come sottolinea il Corriere dello Sport – sono pronte a fare questo investimento. Con la Roma che metterebbe a segno una importante plusvalenza ma che potrebbe chiedere di inserire un diritto di “recompra” proprio come fatto in passato con Pellegrini e Frattesi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!