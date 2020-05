Calciomercato Roma, piace Boga del Sassuolo: sfida al Napoli. I giallorossi continuano a seguire l’ex Chelsea.

ROMA – La Roma insiste per Jeremy Boga. Secondo quanto scritto da La Gazzetta di Modena, il francese sembra interessare molto al club giallorosso soprattutto in caso di partenza di Under e Kluivert. L’ex Chelsea (i Blues hanno un diritto di recompra di 15 milioni di euro n.d.r.) potrebbe essere il giocatore giusto per rinforzare il reparto offensivo ma non sarà semplice visto che la concorrenza continua ad essere molto elevata.

Calciomercato Roma, piace Boga del Sassuolo: sfida al Napoli

La Roma pensa a Boga ma sul giocatore c’è anche il forte intesse del Napoli. Gli azzurri devono trovare il sostituto di Dries Mertens e nelle ultime ore il nome in cima alla lista sembra essere proprio quello del francese che in questa stagione ha fatto molto bene con la maglia del Chelsea.

