CALCIOMERCATO ROMA DAMM TIGRES – Ben più di 4 anni fa un giocatore era stato accostato alla Roma, Jurgen Damm. L’esterno offensivo, oggi 27enne, si trasferì poi in un altro club messicano, dal Pachuca al Tigres.

Retroscena Damm Roma

A distanza di molti anni lo stesso calciatore ha parlato al sito ‘mexico.as.com’ proprio di quel trasferimento saltato, riferendosi a quella trattativa che sfumò: “Tutto ciò che è uscito sono questioni di stampa, sappiamo come questo viene gestito cercando di dare notizie ed esclusive, alla fine l’unica verità la conosco io. Tutto ciò che si dice bisogna lasciarlo da parte. C’è stata un’opportunità per andare alla Roma o al Wolfsburg, ma offrivano poco“.

Sulla permanenza in Messico

“Sono venuto qui e ho giocato, abbiamo vinto titoli e poi andare in Europa quando sei molto giovane può essere controproducente. La migliore decisione è stata quella di andare al Tigres. Non mi ha fatto male non andare in Europa”, ha concluso Damm.

RENDIMENTO – In questa stagione il giocatore ha totalizzato 14 presenze (372 minuti giocati) portando a casa un solo assist. Su di lui, nonostante ha menzionato solo Roma e Wolfsburg c’era anche l’interesse dell’Inter.

