Veretout: “Sono felice di far parte questa squadra. Stiamo rispettando le regole”

NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI VERETOUT – Il centrocampista francese ha rilasciato una piccola intervista all’emittente ufficiale del club giallorosso ‘Roma TV’, durante la trasmissione ‘At Home’.

Dichiarazioni Veretout

Come stai?

Mi sento bene, spero che tutto possa riprendere per il meglio, questo è stato un periodo molto difficile.

Sei diventato un esperto di gioco per bambini…

Sì, quando smetterò di giocare a calcio farò questo (ride, ndr).

Le tue figlie ti hanno tagliato i capelli?

Sì, loro con mia moglie si sono divertite a tagliarmeli, sono contento.

Si ritorna agli allenamenti…

Sono molto contento di tornare a Trigoria, rivedere i miei compagni di squadra. Noi rispettiamo tutte le norme di sicurezza, poi lavorare in campo mi piace e sono contento, spero che tra poco potremo nuovamente allenarci tutti insieme, questo è un periodo difficile ma sono contento. Speriamo di riprendere in campionato con sicurezza.

Quanto ti è mancato il pallone?

Tanto, ne avevo presi 2-3 e ci ho giocato a casa. Sono contento di aver ripreso gli allenamenti.

Quando gli allenamenti di gruppo?

Adesso dobbiamo fare tutto bene come ci è stato detto, con mascherine e andare nelle nostre stanze personali, fare attenzione a essere distanti tra di noi. Facciamo di tutto per allenarci bene e in sicurezza.

Sarà fondamentale questo tempo per allenarsi a Trigoria ed eventualmente riprendere il campionato no?

Sì, a casa abbiamo fatto un grande lavoro ma sul campo è diverso. Come ho detto prima, mi manca allenarmi con tutti i miei compagni, spero possa accadere presto.

Sulle iniziative del club

La Roma ha fatto un grande lavoro e sono molto felice di far parte di questa squadra, la società ha fatto un grande lavoro con Roma Cares e ha aiutato molto le persone, ha fatto di tutto per combattere il Coronavirus con le donazioni. Sono molto contento della società, ha aiutato tantissimo.

