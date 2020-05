Calciomercato Roma, l’attaccante arriva dal Belgio?

Uno dei nodi del calciomercato Roma nella prossima estate sarà la ricerca di una prima punta, un giocatore che possa essere l’alternativa a Edin Dzeko e magari possa prenderne il posto in futuro, visto che il bosniaco non è più giovanissimo.

Kalinic tornerà in Spagna, in questa stagione non è riuscito a rendere per come ci si aspettava e per questo motivo bisognerà trovare un sostituto. Il direttore sportivo giallorosso deve fare i conti però con il bilancio. Soldi in circolazione ce ne saranno pochi, si prevedono molti scambi e giocatori ingaggiati dalla lista degli svincolati.

In queste settimane sono stati accostati tanti nomi alla Roma, che ad esempio starebbe seguendo con attenzione Kean, giovane attaccante italiano che gioca nell’Everton di Carlo Ancelotti. Ha bisogno di trovare più spazio e i Toffees sarebbero pronti a cederlo in prestito. Ma dal Belgio arriva un altro rumor.

Calciomercato Roma: torna di moda Batshuayi?

Il portale Hln in Belgio ha fatto il punto sulle possibili destinazioni future di alcuni giocatori della nazionale dei Diavoli Rossi e, oltre a Vertonghen (possibile sostituto di Smalling in difesa), si parla di un interessamento della Roma anche per l’attaccante Michy Batshuayi, 26 anni, giocatore che milita nel Chelsea.

Una punta che non è riuscita a conquistare un posto da titolare fisso con la maglia degli inglesi di Lampard. Il Chelsea sta cercando un grande centravanti e se lo troverà darà il via libera per la cessione del belga, il cui contratto tra l’altro scade a giugno 2021. Oltre alla Roma sarebbe interessato il Marsiglia e anche alcuni club inglesi.

