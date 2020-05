Roma, Perotti: «Penso che alla fine resterò in Italia»

E’ uno dei giocatori che in estate potrebbe fare la valigia verso altri lidi. Anzi no. Il futuro di Diego Perotti alla Roma è ancora tutto da scrivere. Perché a essere decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore.

Diego Perotti è un giocatore che Fonseca ha spesso utilizzato nella stagione in corso e possiamo senz’altro dire che il suo rendimento è stato all’altezza delle aspettative. Qualche piccolo passaggio a vuoto, dovuto anche al lungo periodo di stop per infortunio. Non certo il titolare della fascia sinistra d’attacco, ruolo nel quale il portoghese ha dato fiducia a Justin Kluivert.

Perotti insomma è un calciatore che potrebbe senz’altro far comodo alla Roma, ma il suo ingaggio alto pesa molto in questo momento sulle casse dei giallorossi. E il contratto è in scadenza nel giugno 2021, quindi nella prossima estate sarebbe libero poi di accasarsi altrove a costo zero in caso di mancato rinnovo.

Perotti vuole rimanere in Italia

In passato ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Argentina, magari al Boca Juniors, club nel quale ha militato anche il padre. In una intervista al Corriere dello Sport però Perotti ha anche detto che ogni decisione verrà presa per il bene dei suoi figli e che vorrebbe rimanere.

«Ho sempre pensato di tornare, però la verità è che l’Argentina sta diventando così poco sicura che per i miei figli forse non sarebbe un bene. Se posso dare ai miei figli una vita più tranquilla, dove possono andare in bicicletta o andare a giocare a calcio senza avere il pensiero che qualcosa di male può accadere, mi sentirei egoista a tornare in Argentina solo perché ho gli amici lì. Loro sono piccoli, sono cresciuti qui. Non ho ancora deciso ma penso che alla fine rimarremo qui» ha detto.

