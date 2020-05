Calciomercato Roma: due nomi nuovi per i giallorossi

In attesa di capire se la serie A riprenderà, si continua a guardare al futuro. E senz’altro sarà un’estate di grande lavoro per il direttore sportivo Petrachi. Il calciomercato Roma sarà molto impegnativo, con il dirigente giallorosso chiamato non solo a regalare le pedine adatte a Fonseca, quanto a far rifiatare un bilancio in deficit.

Tra le priorità del ds c’è quella di riuscire a trovare una punta che possa essere l’alter-ego di Dzeko (piace Kean) ma anche sistemare le corsie esterne difensive. Dove potrebbero esserci diverse cessioni alle quali bisognerà sopperire. Le alternative anche in questo reparto non mancano, ma spuntano anche delle novità.

Calciomercato Roma: Cucurella e Bustos nel mirino

La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse dei giallorossi per dei nuovi giocatori. Il primo è un attaccante argentino del Talleres, si chiama Nahuel Bustos e potrebbe essere lui l’alternativa a Edin Dzeko. Classe 1998, è un profilo da tenere davvero d’occhio. Il costo non è eccessivo e potrebbe essere una pedina utile anche per il futuro. C’è da battere però una grande concorrenza, così come per un altro giocatore.

Parliamo di Cucurella, terzino sinistro (ma può giocare anche più avanti) del Barcellona. Che è stato autore di una ottima stagione in prestito al Getafe, la sua quotazione è in grande rialzo. Se gli spagnoli decidessero di darlo nuovamente in prestito la Roma potrebbe farsi avanti, forte anche dei buoni rapporti con i blaugrana.

