Calciomercato Roma: ecco chi può andare via tra i giovani

Il prossimo calciomercato della Roma passerà inevitabilmente anche dai giovani. Quelli della Primavera, soprattutto, ma anche quelli che sono già in prima squadra e del quale dovrà essere deciso il destino. Perché anche grazie alle loro cessioni si potranno ricavare degli utili.

Del resto è impossibile non sottolineare come il settore giovanile giallorosso è uno dei più floridi d’Italia e del resto non si può non sottolineare come in passato abbia consentito l’esplosione di tanti grandi giocatori, primi tra tutti le leggende della Roma Francesco Totti e Daniele De Rossi.

La stellina giallorossa più splendente, ma che probabilmente sarà ceduta, è Alessio Riccardi. Il suo valore è di 8 milioni di euro e piace Cagliari, Sassuolo e Torino. La Roma con la sua cesssione metterebbe a segno una importante plusvalenza ma che potrebbe chiedere di inserire un diritto di “recompra” proprio come fatto in passato con Pellegrini e Frattesi. L’intenzione è quella di riportarlo magari un giorno a Trigoria.

Calciomercato Roma, gli altri giovani in partenza

Il difensore Bianda, un investimento fatto nell’era Monchi, non ha dato i suoi frutti. Come riporta il Corriere dello Sport l’intenzione della Roma è quella di cederlo in Francia cercando quantomeno di recuperare la metà dei 6 milioni pagati al Lens. Giovani, ma già della prima squadra, sono Antonucci e Fuzato. L’attaccante esterno e il portiere brasiliano pure potrebbero essere ceduti. In Primavera sono Sdaigui e D’Orazio i giovani che potrebbero garantire delle ottime plusvalenze e che hanno mercato.

Chi può andare in prestito

Calafiori e Zalewski non si toccano, sono due giovani sui quali la Roma vuole puntare per il futuro e magari faranno parte qualche volta nella prossima stagione dei convocati della prima squadra. Per Trasciani, capitano della Primavera, probabile prestito in serie C per “farsi le ossa”. In B invece potrebbe andare Boauh, il laterale destro che ha subito due gravi infortuni che ha bisogno di giocare. La Roma vuole puntare su di lui per il futuro, ma bisognerà verificare sul campo i suoi progressi.

