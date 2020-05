Calciomercato Roma: i tre obiettivi primari di Petrachi

Non sarà un calciomercato Roma scoppiettante, ma di sicuro mirato agli innesti giusti da regalare a mister Paulo Fonseca. Che siano d’esperienza o meno, l’allenatore portoghese sa benissimo di quali elementi ha bisogno per esprimere al meglio il suo gioco.

E ora la palla passa al direttore sportivo Petrachi, che sarà alle prese con un’estate davvero rovente. Nella quale sarà chiamato a diminuire il monte ingaggi e magari, con le cessioni, ricavare un tesoretto da reinvestire. I nomi dei possibili arrivi si aggiornano ormai quotidiani, sono rumors difficili da frenare. Ma sono tre gli obiettivi primari.

Calciomercato Roma: ecco chi segue Petrachi

Come ricorda il Corriere dello Sport uno dei reparti che andrà sistemato sarà la trequarti offensiva. Questo perché ci sono dei giocatori che potrebbero salutare i giallorossi. Uno di questi è Mkhitaryan, che è in prestito alla Roma e per il quale la trattativa con l’Arsenal non decolla. E poi è in quel reparto che potrebbero esserci delle cessioni dolorose.

Under potrebbe essere sacrificato in nome delle plusvalenze e la Roma rischia di dover cedere anche Kluivert. Per questo come rinforzo d’esperienza si punterà a prendere Pedro, spagnolo che a breve sarà svincolato. E che ha senz’altro esperienza da vendere e un dna vincente.

Grazie ai buoni rapporti con Raiola si spera di arrivare a Kean, giovane attaccante che l’Everton pare intenzionato a mandare in prestito. Ex Juventus, può essere un rinforzo low cost ma dalle grandi prospettive. E poi c’è la difesa da sistemare. Se Smalling non resterà, serve un altro giocatore con il suo stesso profilo. Individuato in Lovren, centrale croato del Liverpool che ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è tentato dal cambiare aria.

