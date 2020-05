Infortunio Zaniolo, segnali positivi: ecco quando potrà tornare a giocare

NOTIZIE AS ROMA RIPRESA ZANIOLO INFORTUNIO – Prosegue senza sosta la ripresa post infortunio di Nicolò Zaniolo. Il talento classe ’99 da quel 12 gennaio scorso ha fatto grandi passi in avanti, seguendo il percorso di riabilitazione.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma: i tre obiettivi primari di Petrachi

Infortunio Zaniolo, le ultime

Come riportato dal sito ‘gazzetta.it’, oltre agli esami ai quali si sono sottoposti anche tutti gli altri compagni di squadra per la ripresa degli allenamenti individuali a Trigoria, il giocatore ha svolto anche accertamenti riguardanti la stabilità e la resistenza del suo ginocchio. I risultati sono stati estremamente positivi, con il ragazzo che ha rispettato tutto ciò che gli era stato indicato dai medici e dai fiosterapisti. Potrà tornare a giocare sul campo tra 60-90 giorni, con tutto il tempo necessario

LEGGI ANCHE –> Cessione Roma: Pallotta chiede una mano a Baldini

Merchandising e Sponsor Zaniolo

Sempre secondo quanto riferito dall’edizione online della ‘rosea’, sta crescendo sempre di più anche l’aspetto del suo ‘marchio’. Quest’ultimo termine inteso come fama del suo cognome, del personaggio Nicolò Zaniolo: dalle maglie (la più venduta) ad accordi con aziende (nei giorni scorsi ha collaborato con un noto marchio di prodotti maschili per la cura della persona), fino ad arrivare alla Disney, che da tempo si è interessata a lui. Intanto su Instagram sfiora il milione di follower. Insomma la strada per il futuro è indicata…in tutti i sensi.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma: ecco chi può andare via tra i giovani

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!