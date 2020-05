NOTIZIE CALCIO CORONAVIRUS UEFA – Notizia di oggi che in Italia dal 18 maggio tutte le squadre potranno tornare a svolgere allenamenti collettivi di squadra e non più solo individuali.

L’Europa riparte

Se ogni singolo campionato europeo si sta adattando in base alle norme che il rispettivo Governo ha stabilito, l’organo supremo europeo, la UEFA sta attualmente mettendo al vaglio tutte le soluzioni possibili per programmare la conclusione di questa stagione e l’inizio della prossima, già ufficialmente rimandato ad ottobre (fase a gironi Champion League ed Euroa League, ndr).

La UEFA pensa al futuro

E’ certo che il Coronavirus abbia stravolto completamente il programma di questo finale di stagione, sia per i campionati Nazionali che per le competizioni Europee (Nazionali ed Euro 2021 inclusi). Secondo quanto riportato dal sito ‘TheTimes.co.uk‘, c’è anche la clamorosa ipotesi di ridurre, e nel peggiore dei casi di eliminare, le fasi di qualificazione a Champions ed Europa League a partire già dalla prossima stagione, la 2020/21.

FINALE STAGIONE 2019/20 – Tornando alla stagione 2019/20, il quotidiano inglese afferma che è concreta l’idea di disputare le partite rimanenti dei due massimi trofei europei a gara unica e in campi neutrali, qualora non ci fossero le condizioni per disputarle in maniera regolare, con format di andata e ritorno nei rispettivi stadi delle squadra.

