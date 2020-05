CALCIOMERCATO ROMA CORIC PRESTITO – Sarà una sessione di mercato molto particolare la prossima, con un’occhio su tutti gli aspetti possibili e immaginabili, economici (in primis) e non. Il Coronavirus sta dominando, purtroppo, le scene dei TG e di tutti i media d’informazione, comprese quelli sportivi, legati alle consegueneze che la pandemia Covid-19 porterà.

Non è un caso che uno dei maggiori incassi arrivi dai Diritti TV, emittenti che però, ad oggi, ancora non hanno versato l’ultima rata stagionale, ma questo è un altro discorso.

Calciomercato Roma Coric ritorna

Tra i tanti giocatori in prestito che la Roma ha in giro, c’è anche Ante Coric. Il centrocampista croato classe ’97 è arrivato nella capitale l’estate del 2018, prelevato dall’allora direttore sportivo giallorosso Monchi, per 6 milioni di euro. L’accordo con la Dinamo Zagabria era un riconoscimento pari al 10% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 2 milioni di euro, in caso di cessione ad un altro club entro il 30 giugno 2020.

Coric non verrà riscattato dall’Almeria

In quest’ultima data, però, salvo clamorose sorprese, non ci sarà una cessione da parte del club capitolino in un’altra squadra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Tempo’, Coric non verrà riscattato dall’Almeria, squadra militante nella Liga2 (Serie B, per intenderci, ndr) spagnola (terzi in classifica a 11 giornate dalla fine, ndr).

Formula prestito

Il noto quotidiano di oggi in edicola, riporta come la società ibercia abbia preso il ragazzo in prestito oneroso a 400 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Nell’accordo era stata inserita una doppia condizione per far diventare obbligatorio il riscatto: la promozione in Liga degli andalusi e disputare almeno il 50% delle partite stagionali, con un minimo di 45 minuti in campo per conteggiare come valida la presenza. Minuti e dati che non potranno essere matematicamente raggiunti. L’ingaggio da 1 milione di euro è pagato dalla Roma per il 60%.

